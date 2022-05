Martin COISNON

Diplômé d'un master of science Business, Innovation et Stratégie Entrepreneuriale de l'INSEEC, je suis actuellement à la recherche d'un emploi comme consultant junior.



Mes années à l’étranger ainsi que mes premières opportunités professionnelles m’ont permis de travailler en équipe et de manière autonome. Etant quelqu’un de curieux par nature et qui apprend vite, j’aime travailler sur des projets transversaux et ainsi avoir une vision globale de mon travail



Je pratique couramment l’anglais. Un séjour de 8 mois en Australie à l'Université de Melbourne ainsi qu'un échange Erasmus en Norvège à Buskerud Universtity College m’ont permis d’acquérir une expérience internationale et multiculturelle forte.



J’apporte avec moi un regard nouveau, mon esprit d’équipe et d’initiative. Je compte prendre part de façon active et assidue à l’activité quotidienne de l’entreprise et faire les efforts nécessaires pour mener à bien mes missions.



Je suis sportif, j'ai notamment fait du football, basketball et tennis au niveau départemental.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relationnel

Microsoft Office

Action commerciale

Techniques de vente