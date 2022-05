Martin COMBAZ

Depuis plus de 20 ans dans le domaine de la SUPPLY CHAIN / LOGISTIQUE en milieu industriel et dans le service après-vente.



D'abord, 8 années sur le terrain, en usine, dans des environnements de petite et moyenne série avec management d'équipe et optimisation des processus de :

1.traitement de la commande CLIENT et planification (FAS)

2.planification activité long terme (PIC/SOP), moyen terme (PDP/MPS), court terme (MRP)

3.approvisionnement, réception et contrôle facture,

4.expéditions, transport et documents douane.



Plus de 9 ans en qualité "Responsable de projets" au niveau d'une Business Unit ou filiale industrielle d'un groupe international, j'ai piloté/coordonné/mis en place 4 projets transversaux majeurs:

1.Distribution produits finis et pièces détachées via PLATE-FORME

2.Approvisionnement bord chaîne FLUX TENDU & SYNCHRONE

3.démarche d'INNOVATION produit et AMELIORATION CONTINUE des processus

4.mise en place d'un erp, SAP, dans le domaine de la logistique, des achats et de l'entreposage



Depuis 1 an en qualité de "Directeur Supply Chain" en milieu industriel, dans un environnement petite et moyenne série, produit technique , exigences qualité client forte, je pilote les activités et projets :

1. Achats par famille de produit et projets

2. Fabrication, site d'usinage et d'assemblage

3. Logistique , planification et exécution des opérations

4. Amélioration continue des processus et produits dans le cadre d'une démarche Lean Manufacturing





Mes compétences :

SAP mm

Lean Manufacturing

5 S

Logistique

Amélioration continue

Entreposage

SAP srm

SAP Apo

Value Stream Mapping

Mrp, PdP, PIC