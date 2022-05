Martin CRESPI

Expérience professionnelle

Depuis octobre 2009 :

Directeur Hébergement, Hôtel Ville d’Hiver, Arcachon

Septembre 2007 – Novembre 2008

Réceptionniste tournant, Suitehotel***, Paris Vélizy

Février 2007 – Août 2007

Auditeur junior, zone Europe Afrique Moyen Orient, siège ACCOR

Octobre 2006 – Décembre 2006

Assistant du Directeur F&B, Pullman Palm Beach****, Marseille (stage)

Relation publique au bar et au restaurant

Juin 2005 – Décembre 2005

Assistant du Directeur d’exploitation, Novotel Paris les Halles**** (stage fin d’étude)



Formation

Master en Management à l’Ecole Supérieurs de Commerce de Clermont Ferrand en 2006

Dominante : Entreprenariat

Bachelor en Management dans l’ingénierie (Honors, 2nd upper class), université de Coventry (UK) en 2004

DUT de Gestion des Entreprises et des Administrations d’Aix en Provence

Option : Finance comptabilité en 2002



Autres expériences

Vendeur, Les comptoirs du Sud pour le salon « Maisons et Objets », Janvier 2009 (50K€ de commandes fermes)

Technicien funéraire chez Ofisa, Florence, Italie (6 mois) en 2003

Technico commercial en matériel de micro pulvérisation dans le secteur de l’emboutissage chez Timformes, Vitrolles, Groupe transitube (3 mois) en 2002

Ouvrier agricole chez le Groupe Marbourd, Mana, Guyane (Août) en 2001

Ripper pour la Communauté Urbaine de Marseille (Juillet) en 1999

Divers

Convoyage d’un véhicule de 25 ans d’âge de Bordeaux à Saint Louis du Sénégal en Novembre 2008

3ème ligne aile de l’équipe de Rugby de l’ESC Clermont et champion d’Auvergne universitaire en 2006 (2 ans)

Responsable d’unité des éclaireurs et des éclaireuses de Marseille Grignan de 1999 à 2002 (30 enfants et 2 sous responsables)



Mes compétences :

Adaptabilité

Commercial

dynamique

Grands comptes

Mobile

RIGOUREUX

Stratégie

travail en équipe