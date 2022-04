Aurelia CHOVET

De l’analyse marketing à la création graphique



Conseil et réalisation des stratégies de communication : Optimisation de la politique de communication, notoriété et image auprès de la presse et des cibles. Conception de tous les types de supports de communication au niveau corporate et commercial - interne et externe. Création et gestion du graphisme, contenu et visibilité de votre site internet. Réalisation de vos plans de communication et projets événementiels. Je maitrise pack office, les outils gestion et PAO (adobe cs4 Photoshop, in design, Illlustrator). Je parle l’anglais couramment et l’espagnol niveau intermédiaire.



Analyse marketing : Accompagnement de votre offre commerciale à l’aide d’outils de communication et la par veille stratégique et concurrentielle. Analyse marché, étude et optimisation de l’offre.



Mes priorités : La nouveauté, la performance, l’innovation, la mobilité, l’investigation, le partage, le dynamisme, le challenge, la création.

Mes compétences : La gestion de projet, le conseil, l’analyse marche, l’événementiel (salons, séminaires, manifestations diverses...) au niveau national et international, les relations de presse et la rédaction des revues et communiques, les argumentaires commerciaux et corporate, la création graphique, et la gestion de visibilité, le dynamisme d’un site internet.





EN DETAIL:

Marketing : Etude de marché, business plan, rédaction de questionnaire, enquête



Communication Commerciale et corporate : RP, PAO, HTLM, maîtrise de la charte graphique, interface publication papier et numérique



Gestion de projet : Rédaction du CDC, rétroplanning, gestion de la performance, management, allocation et gestion des budgets



Gestion commerciale : Prospection, engineering et gestion de BDD, suivi clientèle, négociation



Qualité : Audit, référentiels (ISO 9001-14000, Ecolabel), cartographie de processus, rédaction de procédures et formulaires, TDB, notion ERP.





DOMAINES D’ACTIVITE :



Evènementiel : Salon, séminaire, représentation commerciale et artistique



Web marketing : Emailling, blog, campagne de communication web (Adwords)



PAO : Rédaction newsletter, catalogue, brochure, promotion, HTML,photographie et retraitement d’images, guide de formation



Relations de presse : Revue de presse, interview, conférence de presse, rédaction article et communiqué de presse (français-anglais)



R&D : Veille concurrentielle, règlementaire et normative, mise en conformité des produits, rédaction des modes opératoires.



Intranet et internet : Gestion interface, traduction en anglais, mise à jour, publication(Site web, Portail de gestion opérationnelle et stratégique - Eurocopter)



Mes compétences :

Analyse marché

Business

Business Communication

Business developpement

Communication

computer

Conseil

Evénementiel

Management

Management public

Marketing

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Optimisation

PAO

Press Relations

Presse

Publishing

Réalisation

Relations de presse

Relations publiques

Plan de communication

Media planning

Copy-strat

Gestion de projet communication