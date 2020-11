Martha CRESPI (DE MARCON FONSECA)

Acheteur Industriel International

Anglais-Français-Portuguais : trilingue / Italien-Espagnol : professionnel / Chinois : niveau B1



Fort d’une expérience de plus de 13 ans dans les achats industriels dans un contexte international j’ai notamment :



- Négocié les conditions d’achats et garanti l’application des conditions par l’établissement des contrats de partenariat ou accord-cadres

- Étudié le marché et recherché les meilleures fournisseurs/produits pour les RAO, pour projets en amont ainsi que pour la fabrication série et le MCO

- En collaboration avec la direction et la politique de l’entreprise, j’ai élaboré la stratégie achats et maintenu son application par la mis en place des tableaux de suivi et outils de contrôle, notamment le déploiement informatique de logiciels

- Audité les fournisseurs et motivé des actions de analyse de valeur chez les sous-traitants (réduction de la base de 30%).



Reconnue d’une bonne capacité d’adaptation, je m’intègre spécialement bien dans des équipes multi-culturels et multi-disiciplinaires.



Mon projet est de poursuivre mon évolution professionnelle en tant qu’Acheteur Senior ou Responsable Achats dans une entreprise industrielle de dimension internationale.



Mes compétences :

Sourcing international

Négociation contrats

Veille technologique/concurrentielle/marché.

