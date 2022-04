Cyril ELALOUF

Ingénieur de formation, j’ai acquis des compétences en management de projets internationaux lors de ma formation à l’ESCP Europe. Fort de projets associatifs formateurs, j’ai un réel attrait pour le secteur énergétique et ses enjeux. Que ce soit dans la préparation du 4L Trophy ou dans la gestion d’une équipe d’aviron, j’ai développé mon goût pour la gestion et l’organisation de projets, la négociation, la gestion de contrats, pierre angulaire de toute aventure et souhaite me spécialiser dans ces domaines en y ajoutant une dimension internationale.



Mes compétences :

Mécanique

MATLAB

Management

Ingénierie

Gestion de projet

Aéronautique