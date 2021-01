Michel AMIEL

Les équipes d'Evidian accompagnent les organisations dans la mise en oeuvre de solutions de gestion des identités et des accès. Nos équipes en charge du développement de nos produits et des services d'accompagnement placent la sécurité, l'efficacité, le coût minimum de possession, la conformité aux réglementations mais aussi la satisfaction des utilisateurs au cœur de leurs préoccupations afin de répondre aux exigences et besoins des entreprises. Evidian assiste les grandes organisations dans leur projet de gouvernance des identités et des accès, les accompagnant ainsi, tout au long de la transformations de leurs processus métiers pour une meilleure efficacité, sécurité et productivité dans la prise en charge de leurs propres clients.

Nos consultants et experts sont reconnus pour leurs compétences et savoir-faire à haute valeur ajoutée, ils interviennent pour mettre en place nos solutions de gouvernance et de sécurité d'accès au système d'information de nos clients que ce soit pour des accès interne, externe, hébergées, en Saas ou dans le Cloud. Nos solutions répondent aux besoins gestion dynamique et adaptative, de protection, de traçabilité, de mobilité communs à nos clients sur les 5 continents. Elles répondent ainsi avec des offres standards non intrusives et largement déployées pour l'authentification forte adaptative, le Single Sign-On, la gouvernance des identités et des accès ainsi que leur audit.

Les équipes commerciale d'Evidian sont présentes ou représentées notamment à Paris, Cologne, Bruxelles, New-York, Londres, Tokyo, d'où ils interviennent pour nos clients locaux ou internationaux. Ils participent aux programmes de transformation de grandes organisations permettant de répondre de façon efficace et pérenne à leurs besoins de gestion des accès et des identités. Les solutions Evidian sont largement déployées dans les secteurs Banque, Assurance, Industries, Télécoms, Services, Santé, Public.



Mes compétences :

International

Software

Management

Ventes complexes

Marketing

Business development

Vente

Account management

Prospection

Développement commercial