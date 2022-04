Norbert DARMON

Responsable de la société PRIMO CONSULTING, société de Conseils et Services en Ingénierie Informatique.

PRIMO CONSULTING propose à ses clients une véritable expertise du conseil informatique acquise à travers l'expérience de son dirigeant issu du monde des services et de la Direction des Systèmes d’Information.



Conscient des enjeux métiers et soucieux de la satisfaction de ses clients, PRIMO CONSULTING délègue des consultants de qualité afin de pérenniser la relation et devenir ainsi un acteur majeur du Conseil et de l’Intégration de systèmes d’information.



Une organisation en pôles de compétences dédiés à un secteur d’intervention :



- L'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage



- Les ERP (SAP, Oracle EBS, ...)



- Les Etudes et Développements/Business Intelligence



- La Production, les systèmes, les réseaux, les bases de données



Le recrutement exclusif d’ingénieurs issus des meilleures formations.

Le développement de la double compétence fonctionnelle et technique.

Le maintien de la connaissance et de la compétence par une formation régulière de nos collaborateurs sur les dernières technologies.



Mes compétences :

Managemement

Direction générale

Système d'information