Martin DE GRAAF - LOYER

Photographe professionnel, je cherche à révéler la beauté et l’esthétisme de ce que nous côtoyons au jour le jour, parfois sans même le voir.



Mon travail s’articule autour de la ville et de ses multiples facettes, et avec celui qui lui permet d’exister : l’humain.



« Mon objet le plus cher » présente des hommes et femmes qui posent avec leur objet le plus cher. La notion d’objet le plus cher étant laissé à la discrétion du modèle : valeur pécuniaire, sentimental, objet réel ou animaux !

Mariant des photographies de portrait et une scénographie originale, le spectateur découvrira les liens intimes et profonds qui unissent ces personnes et leurs objets. Dans un second temps, le spectateur pourra confronter son jugement avec l’explication du modèle sur l’objet qu’il a choisi et ses raisons.

Parfois les préjugés seront trompeurs !



« Extraordinaire-Urbain » navigue dans les différentes strates de la ville (des toits aux sous-sols) pour révéler les beautés cachées ou hors de portée.

Cette plongée extraordinaire au cœur des villes, mets en valeurs les infrastructures et superstructures qui permettent aux humaines d’y vivre.

A l’image de la diversité inouïe de ces lieux, ce travail marie différents supports - tirages traditionnels, vues panoramiques et visites virtuelles interactives à 360° - pour mieux symboliser cet enchevêtrement multiples.







« Gigapixel » Composées de plusieurs milliers de clichés, ces images ultra haute définition, si elles étaient imprimées, recouvrirait plusieurs terrains de football !

Parcourir à la fois l’ensemble du panorama, puis zoomer dans le moindre détail devient ainsi possible.

Je suis aussi l'auteur de plusieurs photographies gigapixel en Europe, comme Madrid ou Barcelone et co-auteur de Paris 26 gigapixels, une vue des toits et monuments Parisiens.



« Patrimoine inaccessible » mets en valeurs des lieux inaccessibles ou d’accès très difficiles. Associés à des techniques d’accès sur corde (cordiste), de spéléologie et à un agreement des monuments historiques, elle permet d’obtenir un relevé précis des états patrimoniaux ou d’obtenir des points de vues radicalement différents et inédits.



« Google StreetView Boutiques » permet aux internautes de visiter virtuellement les boutiques, à la manière de StreetView (vue interactive à 360° dans les rues). Agréé et certifié par Google, j’inventorie ainsi les lieux de vies de la ville.



www.martinloyer.fr



Mes compétences :

Cordiste

Microsoft accès

Monuments historiques

Photographie

Photographie panoramique

Transports

Visite virtuelle