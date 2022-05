Martin DE GROULARD

Ces saisons en Audit externe, m'ont permis de développer les compétences suivantes:



- Analyse du chiffre d’affaires et de la marge, ainsi que des coûts de structures en lien avec les services de contrôle de gestion par l’intermédiaire de tableau de bords, des indicateurs clés de performance;

- Analyse des variations par rapport au budget et à l’année précédente ;

- Reporting hebdomadaires des missions ;

- Missions exceptionnelles auprès des directions financières dans le pilotage de leur activité, ainsi que la maitrise de leurs coûts, dans le but d’accroitre leur rentabilité ;

- Mission d’audit interne (analyse des procédures internes telles que Sarbane-Oxley, et élaboration de lettres de recommandations) ;

- Encadrement des juniors ;

- Missions d’audit des comptes sociaux et consolidés en french gaap (gestion de dossier d’audit de leur planification jusqu’à l’émission des rapports).



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Conseil

Finance

Audit

Comptabilité

Fiscalité