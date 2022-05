DMactiv : Octobre 2012 création de la société DMactiv - gestion de projets en plasturgie et accompagnement commercial





Après un parcours de 25 ans dans le domaine de la plasturgie et de l'outillage pour différents domaines d'activités, de la fonction de chef de projets à la fonction de direction commerciale export, j'ai créé la société DMactiv, expert en gestion de projets auprès des PME.



Notre objectif est de vous apporter une prestation complémentaire adaptée et cohérente, dans un but d’optimiser vos performances techniques ou commerciales, en prenant en compte vos objectifs internes, et ceux vos clients en intégrant l'approche commerciale.



Nos interventions couvrent toutes les phases projet : de l’étude de marché, au design produit, de l’étude de faisabilité à la conception, de la réalisation du prototype à la définition et la réalisations des moyens de production., des phases de mise au point et d'industrialisation, et les actions commerciales et la mesure des résultats.



Notre valeur ajoutée, c'est notre apport d’expériences et de compétences, qui vous aiderons dans vos choix technologiques et stratégiques.



DMactiv permet de valoriser votre savoir faire et vos produits, vos échanges commerciaux, et d'optimiser vos résultats par l'apport d'une prestation ciblée.



DMactiv permet la mise en place d'un partenariat adapté, flexible, dimensionné pour une efficacité optimale.





Martin DECHAENE



Mes compétences :

Commerciales et techniques

Plasturgie

Responsable grands comptes

Management de projets à l'international

Gestions de projets de dispositifs médicaux

Industrie pharmaceutique