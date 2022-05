Martin DERVILLE

Ingénieur généraliste (Icam Nantes) de formation, et après une année sabbatique autour de l‘Atlantique à la voile, j’ai décidé de me spécialiser à l’architecture Navale en integrant le MSC Maritime Engineering.

Passionné de voile, j’ai naturellement choisi l’option Yacht and Small Craft, dont le contenu se focalise sur les petits navires et en particulier les voiliers et navires à hautes performances.

Je cherche maintenant à intégrer un bureau d’étude ou cabinet d’architecture sur des projets liés aux voiliers de compétitions.





Mes compétences :

CAO

Communication

Sport

Gestion de projet