Martin DESPLATS

Daliform Group, aujourd'hui, est l'entreprise leader dans la création et la production de produits en plastique pour le secteur du bâtiment.

L’entreprise, avec son personnel technique d'ingénieurs hautement qualifiés, continue à être un “foyer d'innovations de grand succès” ; des innovations qui ont sensiblement amélioré la manière de construire dans des deux dernières décennies, en particulier avec les vides sanitaires aérés (IGLU’® et ATLANTIS), les planchers allégés bidirectionnels (U-BOOT BETON®) et monodirectionnels (U-BAHN BETON®), les plaques à engazonner (PRATOPRATICO®, E.C.O. de Pratopratico®, Easy Park®, Easy Ride, V-Green®). Daliform Group est toujours au premier rang des sociétés innovatrice, prête à affronter, avec un enthousiasme immuable, les défis de demain.

Juillet 2017, c'est la mise en place d'une plateforme de travail Internet qui permet aux ingénieurs du monde entier de dimensionner eux même les planchers Uboot pour leurs projets constructifs. Pour accéder à ce SoftWare, cliquer sur le lien suivant "http://www.daliform.com/fr/u-boot-beton-design-software-2/"

