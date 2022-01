La plasturgie est une industrie jeune et présente dans toutes les filières d’avenir.



Je réalise depuis 15 ans des développements techniques et commerciaux, en Europe, pour les industries automobile, ferroviaire, nautique, de l’électronique, du bâtiment et de l’aéronautique.

J'exerçais auparavant le suivi financier, la gestion des stocks et du personnel de centres de profit.



Ma vision :

La protection de l’environnement et l’amélioration des conditions de travail au sein des entreprises favorisent la performance et contribuent à une meilleure qualité de vie.



Mes valeurs :

Ecoute, entrainement, combativité, définition et réalisation d'objectifs.





Mes compétences :

Commerce international

Plasturgie

Développement commercial

Matériaux composites

Structures sandwich