Martin DONOSO

Mes compétences avec les différents types de logiciels professionnels utilisés pour le traitement video et d’image tels que After effects, Cinema 4D, Photoshop, Illustrator, Audition, Adobe première.



Me permettent d'avancer avec aisance sur les projets audiovisuels en post-production.



Je suis spécialiste en création des vidéos d’explication animée, animation 2D / 3D, présentation d’entreprise, démo d'application mobile, démo produit et infographie animée.



Voici mon site internet où vous pouvez voir mon travail.



Mes compétences :

Création graphique

Monteur truquiste

Réalisation Audiovisuelle

Adobe After Effects

Créativité

Motion design

Montage vidéo

Adobe Photoshop

Animation 3D

CINEMA 4D

Animation 2D

Adobe Audition

Adobe Illustrator