Depuis toujours, je suis un créateur d’images, un idéateur.



Depuis plus de 20 ans, je me consacre à la création et à la valorisation de l’image de marque de nombreuses entreprises.



Ma force réside dans ma capacité à épurer et à préciser les valeurs propres à l’entreprise pour ensuite raffiner l’image recherchée qui correspond à leur vision stratégique. J'amène les gens à voir et penser autrement afin qu'ils gagnent en clarté et ainsi progresser avec inspiration vers leurs objectifs.



✦✦ Je peux contribuer au succès de VOTRE MARQUE de trois façons ✦✦



✔ Par la CRÉATION (réflexions/perspectives pour la mise en œuvre d’un nouveau projet ou produit)

✔ Par la VALORISATION (pour stimuler la marque à partir de son essence actuelle)

✔ Par l’ ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE (rencontres de clarification, précision et raffinement)



Stratège et idéateur, je saisis rapidement les enjeux auxquels font face les entreprises. Ces dernières font appel à mes services d’expert-conseil pour définir leur marque. D’une part, je les aide à déterminer ce qui les rend uniques et, d’autre part, à créer de la valeur pour qu’elles trouvent et touchent leur marché cible, et ce, dans une optique de résultats durables.



Vous désirez que votre marque accroche le regard et le cœur de vos clients?



✦✦ Pour me rejoindre ✦✦



Martin Ducharme

Président - création stratégique de NYÉVO

☎ 514.588.6901

✉ martin.ducharme@nyevo.ca

http://www.nyevobranding.com/



SPÉCIALITÉS: Marque | Image de Marque | Positionnement stratégique | Conseils d'affaires | Stratégie de marque | Stratégie de Positionnement | Agence Branding | Positionnement de Marque | Agence de marque | Conseil | Marque de commerce | branding | identité visuelle | Valorisation de marque | Création de marque | accompagnement stratégique | Nom Entreprise | Rebranding | Design logo | démarrage d entreprise | lancement d entreprise | brand marketing | brand image | co branding | creation logo | brand design



Mes compétences :

Design

Graphisme

Marketing

Stratégie