Martin DUMON

Marin Dumon a multiplié des expériences de conseil et d'opérationnel.

Son expérience l’a amené à réfléchir sur des optimisations de coût, de constitution des prix de revient, de lancement de nouveaux produits et d’implémentation de nouveaux systèmes d’information. Ses interventions ont porté principalement sur l’amélioration des performances dans tout type d’environnement (Veolia, Nestal, Provimi, Polylogis, Sollac, Jacadi, La Poste, SNCF, AMARIS, HEXAGRO, SNI, Crédit Agricole,…)

- Refonte de Contrôle de gestion / Costing

- Pilotage et alignement stratégique de projets

- Réorganisation et diagnostic de fonction Achat

- Conduite du changement, notamment dans de grandes entreprises

publiques (La Poste, SNCF)

- Installation de démarches de progrès continu par la mise en

place d’un nouveau système de gestion opérationnelle



Mes compétences :

Gestion

Achats

Immobilier

Vente