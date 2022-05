Martin DUPLANTIER

Fondateur de MartinDuplantierArchitectes, studio d'architecture, et associé dans l'agence DebarreDuplantiersAssociés (architecture et paysage).

Les projets traités sont multiples et la diversité recherchée: équipements publics, enseignement, logements collectifs, maisons individuelles, équipements sportifs...



Enjeux: rapprocher la conception de l'architecture de sa production afin de privilégier l'innovation et la qualité architecturale.

D'autre part, l'agence suit une démarche de qualité environnementale, illustrant notre engagement plein et entier.



Ma formation à HEC Paris, completée par un diplôme d'architecte dplg, me permet d'appréhender le métier d'architecte d'une manière double et, je l'espère, dynamique.



Mes compétences :

Architecture

Urbanisme