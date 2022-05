Martin DURAND

En août 2019, TOUJOURS SANS EMPLOI depuis août 2018.



Je suis coordinateur, superviseur travaux en Électricité , Instrumentation, Automatisme ( EIA ), métrologie, analyseur sur des procédés industriels.

Je connais les techniques de tuyauterie, mécanique.

J'ai exercé le métier d'opérateur en pétrochimie et de coordinateur travaux en maintenance.

J'ai des expériences en raffinerie Total, ExxonMobil

Je possède une double compétences en exploitation et en maintenance.



Je possède un BTS CIRA et une formation en production chimique, génie des procédés.

Avec mes expériences, je réalisais le préventif, curatif des transmetteurs et des vannes.

J'ai développé des compétences en planification et la gestion des travaux.

J'ai fais la préparation travaux pour l'arrêt technique des aromatiques, unités de Total.

Je connais les différentes phases d'un projet, le cahier des charges, devis et la conception du produit.



Je suis passionné par les procédés de production, leur conduite et leur fonctionnement.

Je suis impatient d’apprendre de nouveaux domaines d’activité et de technologie.



Mes compétences :

Logiciel SAP

Posséde un carnet d'adresse

Suivi des missions

Instrumentation

Préparateur, superviseur coordinateur travaux

Pragramation : Visual Basic.net, Access

Planification, logiciel Ms Projest, Primavera

Responsable Réalisation travaux

Analyseurs Industriels de produits