Martin GOURNAY

Fort d’une expérience de 2 ans en alternance chez Phildar pour mon Mastère Expert en Ingénierie Informatique chez Efficom Lille, je cherche un poste d’Ingénieur/Administrateur Système et Réseaux au sein d’une entreprise ayant des valeurs humaines.



Rigoureux, autonome et motivé, je souhaite rejoindre une équipe formatrice au sein de laquelle je serai force de proposition afin d’atteindre les objectifs fixés.

Mes 3 stages de 2 mois en tant que Technicien Systèmes et réseaux chez Ziegler et Promatec SSII font de moi quelqu’un de polyvalent.



Mes compétences :

Datacenter

VirtualBox

Cisco

Nagios

Zabbix

GLPI/OCS

DHCP

Snmp

Cacti

Proxmox

Serveurs Windows

Affichages dynamiques

Backup

Bash

LDAP

WDS

PHP

Administration réseaux

VoIP

Windows PowerShell

VMware

Shell

Serveurs Linux

Active Directory

DNS

Dépannage informatique

MySQL

Formation utilisateurs

Routeur Cisco

Assistance utilisateurs

Postfix

Cisco Switches

PhpMyAdmin