Martin JACOB

Juriste spécialisé en droit de l'informatique chez Accenture, j'ai la responsabilité, pour la France, des Contrats complexes pour les secteurs "Santé et Secteur Public" et "Aerospace and Defense".



Le tournant digital m'a conduit à explorer de nouvelles techniques juridiques. Ainsi, j'ai participé à l'élaboration d'une solution logicielle en lien avec les équipes R&D, à la mise en place d'une plateforme connectée dans le domaine de la santé ou encore à la commercialisation d'offres "as a service" ou hébergées dans le "Cloud".



Depuis ma fenêtre contractuelle, je m'intéresse particulièrement aux enjeux de sécurité des NTIC, de l'open data et au développement d'écosystème autour des plateformes connectées ou encore à la biométrie.



Par ailleurs, en lien avec les équipes M&A, j'ai la responsabilité, pour la France et le Benelux, de l'intégration post-acquisition des sociétés rachetées par Accenture, pour le périmètre de leurs contrats commerciaux.



Mes compétences :

contract management

Négociation contrats

Droit public

Droit des contrats

Droit de la propriété intellectuelle