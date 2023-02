Martin SCHNAPPER

Bonjour,



Je dirige la société Fidaquitaine Expertise-Comptable (www.fidaquitaine.com) , basée à Cenon près de Bordeaux.



Créé en 2007, Fidaquitaine est aujourd'hui une structure de 31 personnes en croissance forte. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons aujourd'hui un responsable de portefeuille Expertise Comptable.



Fidaquitaine apporte à ses clients une expertise dans les domaines de l'expertise comptable, du conseil et du commissariat aux comptes mais aussi de l'assistance en matière sociale (établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales) et dans le secrétariat juridique des entreprises.



Nous avons développé un savoir faire particulier dans les domaines de l'assistance à la création d'entreprise et à la transmission.



Personnellement, j'ai assisté plus de 250 créateurs d'entreprise dans leur démarche et participé à plus de 150 opérations réussies de transmission d'entreprises principalement côté acheteur, moins souvent côté vendeur. J'ai aussi réalisé quelques opérations de rachat d'entreprises en difficulté à la barre du tribunal.



Plus généralement, Fidaquitaine intervient auprès des TPE, des PME, des professions libérales, des associations et des SEML dans la mise en oeuvre de leur organisation administrative, l'arrêté des comptes, l'optimisation fiscale, la paie et l'élaboration des déclarations sociales ainsi que le conseil en gestion.



Aujourd'hui plus de 500 entreprises nous font confiance.



Préalablement j'ai co-dirigé de 2004 à 2007, une autre société d'expertise comptable, de conseil et de commissariat aux comptes basée près de Bordeaux. J'y ai assuré les fonctions de directeur général, de membre du conseil d'administration du groupement Fidunion et de Président de la commission association du groupement.



Auparavant, après 18 mois d'expérience dans un petit cabinet à Bordeaux, j'ai exercé en tant qu'expert-comptable associé et commissaire aux comptes pendant 16 ans au sein de la SA Groupe Y, une structure significative de la région Poitou-Charentes (170 personnes) membres du réseau Cabinet Partenaires dont Ernst & Young est membre fondateur.



Je suis intervenu en tant que conseil auprès des entreprises et du secteur associatif notamment dans le domaine du conseil en gestion et de la transmission d'entreprises.



Je connais en outre le secteur des S.E.M.L. (sociétés d'économies mixtes locales) pour être intervenu auprès d'une quinzaine d'entre elles en région Poitou-Charentes et avoir rédigé pour le compte de la C.N.C.C. (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) le Guide de Contrôle des S.E.M.L..



Martin SCHNAPPER



