Passionné en architecture depuis mon plus jeune âge, cela fait maintenant plus de 15 ans que je travaille comme technicien, dessinateur projeteur dans le bâtiment en Alsace et principalement dans le haut-rhin.



Depuis 2016, je travaille en partenariat avec différents constructeurs et architectes locaux, ainsi que des clients particuliers dans le neuf, la rénovation et lextension.



Martin Schneider - MS PROJETS