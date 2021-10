Monsieur, Madame,



Quinze ans d'expérience multi-métiers (défense 7 ans, automobile 5 ans, aéronautique 2 ans, médical 1an) mont permis d'acquérir de solides connaissances en Gestion de Projet .

Durant cette période je suis intervenu dans la conception, le développement, et la validation de systèmes pluridisciplinaires (mécanique, hardware, software, optronique, ultrasons).

Jai pu ainsi exercer les responsabilités suivantes :

gestion du planning et des couts

négociations avec le Client

suivi des actions et résolution de problèmes

reporting et indicateurs

coordination des équipe

orientation du développement produit

Mon expérience de projets multi-métiers et ma capacité d'adaptation (11 missions effectuées en tant que Consultant) sont les meilleurs atouts de mon CV.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ma motivation je vous propose den discuter lors dun prochain entretien.



Cordialement,





Martin Segiet