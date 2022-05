Martine ALLARD

Après de longues missions intérim dans le secteur BTP/TP et 5 ans dans le transport, je viens de quitter le groupe BGF INVEST (promoteur/constructeur) au bout d'une année et demie pour rejoindre la société VAUBAN CONSTRUCTIONS, branche d'un holding spécialisée dans la construction et la rénovation d'Ehpad.



Ce nouveau challenge est pour moi l'occasion d'accéder à la partie terrain et maintenance avec un rôle plus axé sur la sécurité des chantiers.

Nouvelles responsabilités, nouveau défi



Mes compétences :

Adaptabilité

Organisation