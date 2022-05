Martine ANGIBAUD

Évolution, transformation, changement, tels sont les défis permanents que doit relever toute structure qui veut s'inscrire dans la durée. MAge|Consulting a pour vocation d'assister les PME-PMI dans leurs projets de transformation :



1 - En amont, dans la définition et la description de la cible à atteindre (scénarios organisationnels, cartographie des processus métier existants et cible, réengineering des processus), l'identification et la gestion des risques de rejet et le choix de la trajectoire à suivre.



2 - Tout au long du projet, par la préparation puis la mise en œuvre :

* du plan d'action organisationnel,

* du plan de communication ou de formation,

* de l'assistance au pilotage du projet ou à la Maîtrise d'Ouvrage.



Mes interventions s'appuient sur des savoir-faire acquis pendant plus de 20 années. 20 années de consulting pour les entreprises ; 20 années de capitalisation sur des expertises, des méthodologies et des bonnes pratiques ; 20 années d'assistance à des sociétés de différents secteurs, et principalement :

¤ dans l'univers de la banque, l'assurance & les mutuelles : SMI – Générali Vie – Fédération Continentale – COFACE – Groupe EOVI

¤ dans le secteur public et para-public : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse – CIRTIL – Escota – Hospices Civils de Lyon – I.A.E de Lyon

¤ dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication : Orange – Hewlett Packard – France Telecom

¤ dans le domaine de l'énergie : ERDF

¤ dans la grande distribution : Kraft Jacobs Suchard

¤ ou dans le domaine industriel : Renault Trucks – Aldes Aéraulique



Et auprès de ces clients -entre autres-, des missions ...:

* D'organisation :

- analyse de processus métier existants & cibles (Agence de l’Eau RMC, Coface, EOVI)

- ré-engineering des processus pour la mise en place d'une nouvelle organisation (URCE Orange)

- assistance à la réorganisation de petites structures (Vieux-Melchior, CIRTIL, FAAB, Faure)

* D'accompagnement du changement :

- conception, préparation, assistance et supervision de la mise en œuvre de plans de communication ; conception et réalisation d'outils de communication ponctuels ou récurrents (ERDF, EOVI, CIRTIL, France Telecom, SMI)

- conception, préparation, assistance et supervision de la mise en œuvre de plans de formation ; ingénierie de formation, monitorat, animation de formations (Hospices Civils de Lyon, France Telecom, Kraft Jacob Suchard, Aldes Aéraulique, GB2000, EOVI)

* Et d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA) :

- assistance à MOA pour le pilotage, la préparation et l'accompagnement de projets de GRC (EOVI, Aldes)

- assistance à MOA dans le cadre de migrations de système d'information (Fédération Continentale, Generali Vie)

- étude d'opportunité et/ou de faisabilité

- assistance à MOA et accompagnement pour la mise en place pilote et/ou le déploiement de nouveaux outils SI



Mes compétences :

Organisation

Accompagnement

Communication

GRC

Ingénierie de formation

Conseil

Gestion de la relation client

AMOA