Blandine SOUNIE

Suite à une réorientation professionnelle, j'ai fait le choix de créer un cabinet pour offrir à ma clientèle tous les bienfaits et les vertus de la relaxation thérapeutique, dans une société où surmenage et stress sont malheureusement devenus la normalité.

Après plus de 15 ans en entreprise, sur des fonctions RH, formation professionnelle et pédagogie, il apparaissait comme une évidence que cette expérience pouvait être mise à profit pour le bien-être de toutes et tous.



Aujourd’hui, je propose à ma clientèle 2 types d’accompagnement qui peuvent paraître distincts et cependant complémentaires.



Tout d’abord, la Relaxation thérapeutique est une méthode psycho-corporelle, permettant à toutes et tous, un relâchement musculaire et cérébral indispensable à un équilibre physique et émotionnel. Formée à l’ARTEC Paris, je propose à ma clientèle des outils adaptés à chacun en fonction des objectifs poursuivis.



Ensuite, l’accompagnement pédagogique, proposé à partir du collège, est une méthode fondée sur les profils d’apprentissage, permettant à chaque apprenant de trouver la méthode d’apprentissage lui correspondant et lui donnera à nouveau la motivation nécessaire à la réussite scolaire. Avec mes 10 ans d’expérience dans la formation et la pédagogie, j'ai accompagné des centaines d’étudiants dans leur parcours scolaire et leur professionnalisation.



Mes compétences :

Formation

Formation Ressources Humaines

GPEC

Recrutement

Ressources humaines

Pédagogie

Gestion du stress

Thérapie individuelle

Thérapie de groupe