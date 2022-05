On dit de moi que je suis rigoureuse, pugnace, organisée, dynamique, autonome et disponible. Animée par le sens du devoir, je m'inscrits dans les objectifs de l'équipe et m'engage à une obligation de résultat pour faire gagner mon entreprise mais aussi pour réussir mon projet professionnel.



Mes compétences :

dynamique

organisée

discrète

motivée

Ambition