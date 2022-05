Martine ARESSY

J’interviens de façon autonome, soit sur site soit en télétravail, auprès de cadres dirigeants d’entreprises dans différents secteurs d’activité.

Optimiser en permanence leurs organisations pour rester compétitifs et s’adapter aux contraintes administratives, est un défi permanent qu’ils doivent relever, ce qui a pour effet de surcharger les équipes et leur faire perdre un temps précieux.

Je leur apporte mon expertise, forte de mes 25 années d’expérience dans la gestion administrative à tous niveaux.

Ils gagnent ainsi un temps précieux et peuvent se consacrer à leur cœur de métier, CAR le « TEMPS C’EST DE L’ARGENT ».

Mon statut : le PORTAGE SALARIAL chez RH SOLUTIONS



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Excel