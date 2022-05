Martine ARNAULT

Directrice administrative et financière, forte d’une expérience significative dans des postes de finance / gestion au sein de grands groupes français et PME, spécialiste du contrôle de gestion : ingénierie industrielle et tertiaire bâtiment en collaboration avec les opérationnels, habituée aux réorganisations administratives, et à l’écoute du marché, se propose de vous accompagner.



Ce qui me caractérise : rigueur et transparence, je suis aussi dotée de qualités relationnelles, à l’aise dans la communication et avec de réelles compétences de management.





Mes compétences :

Microsoft Office

Contrôle budgétaire

Management

SAP NAVIBAT -CEGID

Gestion financière et comptable