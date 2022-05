Martine AUBRY

Domaines de compétences en immobilier d'entreprise



• MANAGEMENT – COORDINATION – DEVELOPPEMENT COMMERCIAL PARIS et REGIONS – NEGOCIATION COMMERCIALE ET FINANCIERE – VALORISATION d’ACTIFS –

• RELATIONS PUBLIQUES – COORDINATION PEDAGOGIQUE - SUIVI et DEVELOPPEMENT COMMERCIAL GRANDS COMPTES pour FORMATIONS – PEDAGOGUE -



KEOPS SAS



Directeur Commercial / ligne régions (2008 à juin 2010)



• Animation du réseau (7 agences). Prise de mandats, coordination et réalisation d'affaires, suivi de clients multi-sites. Mandat exclusif de ventes de terrains sur toute la France. Réalisation d'avis de valeur sur des actifs à céder.







Directeur Adjoint Paris (2005 à 2007)



• Développement auprès des Institutionnels.

• Représentation de la société auprès des Grands Mandants.

• Prise de mandats de location, et ventes (une quarantaine de mandats exclusifs pour l'année 2006).

• Coordination générale dans les actions auprès de mandants (UFG, GECINA, CAMM…).

• Réalisation d'avis de valeur et conseils auprès des mandants.



SOPREC SA filiale de FEAU



Directeur Commercial – département PMS Paris et Hauts de Seine (2001 à 2005)



• Management d'une équipe de 6 commerciaux et 4 administratifs (seniors et juniors).

• Reporting financier, recrutement, relations presse, gestion du budget publicitaire…

• Réalisation d'un chiffre d'affaires global et personnel d'un million d'euros.

• Représentation de l'image de marque de l'entreprise

• Gestion des contacts avec les journalistes (presse généraliste et spécialisée).



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Adaptabilité