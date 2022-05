Martine BARNET

Juriste de formation,titulaire d'un Master2 en "Management et développement des RH" je suis une professionnelle des RH puisqu'en 20 ans d'expérience j'ai pu maîtriser tous les aspects de la fonction RH. J'ai , à plusieurs reprises, créé la fonction RH dans des entités qui en étaient dépourvues et ceci dans un contexte parfois "sensible".

Aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise, soucieux de mettre en place une gestion efficace de leur RH et pour les aider à s'y retrouver dans le "maquis" des obligations -toujours plus nombreuses- en matière de droit social.