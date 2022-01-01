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Martine BAUMONT

CANNES

En résumé

BONJOUR JE M'APPELLE MARTINE,JE RECHERCHE POUR DÉVELOPPER MON BUSINESS DANS LE DOMAINE DE LA COSMETOGENETIQUE , 5 PERSONNES QUI VEULENTSOIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE,OU UN SALAIRE A LA HAUTEUR DE VOTRE TRAVAIL, OU UN CHANGEMENT D'ACTIVITE .C'EST UNE ENTREPRISE QUI EST COTEE EN BOURSE ,ET QUI NE CESSE DE PROGRESSER!
DEVELOPPEMENT EN PLEIN ESSOR.ENTREPRISE QUI A 30 ANS D'EXISTANCE DE SERIEUX.
SI VOUS ETES AUTONOME, SINCERE, AYANT DU RELATIONNEL ENTREPRENEUR,L'ESPRIT D'EQUIPE,DYNAMIQUE,VOUS ETES ET RESTEZ INDEPENDANT AVEC FORMATION POUR VOTRE REUSSITE ET SURTOUT VOUS AVEZ DECIDE DE REUSSIR ET DE VOUS CONSTRUIRE UN AVENIR GRATIFIANT ALORS ACTION! appelez moi 0698953103!!!je vous explique
Baumont Martine


Mes compétences :
PEINTURE
MAQUILLAGE
COIFFURE
Cosmétologie

Entreprises

  • Martine b - Reseau d'affaire leader

    2012 - maintenant DE par mon experience de chef d'entreprise depuis une dizaine d'annees je peux vous garantir que depuis que j'ai decouvert cette entreprise avec son systeme de business je suis epanouie et j'aimerais vous le faire decouvrir pour que vous puissiez vous aussi vous y retrouver!!!

  • MartineB - COIFFEUSE a domicile

    2012 - maintenant www.coiffuremartineb.fr

  • DECORATION d'interieur et peintre - Artiste peintre

    1986 - maintenant site sur ART QUIDt a Baumont martine et vous voyez mes oeuvres ET ME DEMANDER MES CREATIONS PHOTOS A L'appui

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau