Martine BAUMONT

BONJOUR JE M'APPELLE MARTINE,JE RECHERCHE POUR DÉVELOPPER MON BUSINESS DANS LE DOMAINE DE LA COSMETOGENETIQUE , 5 PERSONNES QUI VEULENTSOIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE,OU UN SALAIRE A LA HAUTEUR DE VOTRE TRAVAIL, OU UN CHANGEMENT D'ACTIVITE .C'EST UNE ENTREPRISE QUI EST COTEE EN BOURSE ,ET QUI NE CESSE DE PROGRESSER!

DEVELOPPEMENT EN PLEIN ESSOR.ENTREPRISE QUI A 30 ANS D'EXISTANCE DE SERIEUX.

SI VOUS ETES AUTONOME, SINCERE, AYANT DU RELATIONNEL ENTREPRENEUR,L'ESPRIT D'EQUIPE,DYNAMIQUE,VOUS ETES ET RESTEZ INDEPENDANT AVEC FORMATION POUR VOTRE REUSSITE ET SURTOUT VOUS AVEZ DECIDE DE REUSSIR ET DE VOUS CONSTRUIRE UN AVENIR GRATIFIANT ALORS ACTION! appelez moi 0698953103!!!je vous explique

Baumont Martine





Mes compétences :

PEINTURE

MAQUILLAGE

COIFFURE

Cosmétologie