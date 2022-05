Martine BAUR LAPERRIÈRE

Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai pu développer mon savoir-faire, mon expertise dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et du commerce de produits.

Femme de terrain, dotée d'un grand esprit d'analyse et d'importantes qualités d'adaptation, j'ai dirigé et mené à bien les missions de négociations clients fournisseurs, les définitions et mises en place des plans d'actions commerciales, les formations, animations et motivations des équipes forces de ventes.



Je souhaite aujourd'hui prolonger ces mêmes fonctions dans un environnement attractif, m'impliquer dans de nouveaux ambitieux challenges qui sauront mettre en avant ma rigueur professionnelle, mon sens aigu du relationnel et ma passion : le monde du vin



Mes compétences :

Management

Performance commerciale

Animation des forces de vente

Relations Clients

Organisation d'évènements

Négociation achats