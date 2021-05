Martine BELIN

Bonjour,

Une carrière riche m'a permis, à 60 ans, de faire valoir mes droits à la retraite institutionnelle pour faire, justement et en toute liberté des activités que j'aime.

Pour le "fun" je vais ouvrir une petite brocante (LE GRENIER DE MARTINE) dans les Côtes d'Armor où mon mari et moi habitons désormais.

Pour autant, je suis disponible pour des missions personnalisées d'accompagnement en gestion de trajectoire professionnelle (tant du côté des collaborateurs au tournant d'une carrière que du côté des professionnels des RH). C'est un DESS spécialisé dans ce domaine qui me le permet.

Je suis également une femme de communication et peut donner des conseils précieux dans ce domaine à toute personne en demande.

Je souhaiterais, chaque fois que possible, intervenir bénévolement avec simplement un remboursement d'éventuelles dépenses à engager pour remplir une mission.

Toutes celles et ceux qui ont eu l'occasion de "profiter" de mes conseils et actions pourront témoigner de mon efficacité.