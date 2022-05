Martine BERGE

Psychologue clinicienne de formation je me suis spécialisée dans diverses approches telles la sophrologie, l'hypnose, la sophro - analyse des mémoires pré- natales et de la naissance .

Je me suis également formée à l' EMDR pour traiter traumatismes, les deuils .

Enfin , je termine également une formation sur le mindfulness dans le but de proposer des ateliers de bien être et de méditation;

Mon approche est variée , elle est à la fois thérapeutique, spirituelle et énergétique.