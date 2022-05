Martine BERNIER

MARKETING & DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

• Elaborer et coordonner la stratégie commerciale, les plans merchandising et d’animations avec les spécificités de chaque canal : catalogue, internet et magasin

• Définir la stratégie marketing et des plans de collections

• Définir la stratégie d’offre produit (positionnement), analyse de la concurrence (site WEB, salons professionnels, visite de la concurrence), analyse des marchés.

• Analyser, concevoir, gérer et développer un portefeuille produits de plus de 3000 références

• Réaliser la mise en ligne de l’offre produit sur 3 sites : conception des fiches produits, argumentaires commerciaux, visuels…

• Négocier les conditions d’achat et les accords cadres annuels

• Sourcing produits





GESTION & ADMINISTRATION DES VENTES et DES ACHATS

• Gestion de centres de profit

• Analyse du compte d’exploitation

• Gestion des approvisionnements, stocks

• Fixation d’objectifs (chiffre d’affaire, marge moyen et long terme)

• Management d’une équipe de 4 personnes





CHEF DE PROJETS : MOA (maîtrise d’ouvrage)

• Analyse de l'existant et élaboration du diagnostic

• Elaboration du cahier des charges (rédaction des SFG et SFD)

• Choix de l’éditeur

• Organisation de la recette

• Validation et suivi des demandes d’évolutions

• Suivi des prestataires







INFORMATIQUE

• Programmation en SQL : requêtes pour modifier les bases produits intégrés sous GENERIX

• Pratique courante des logiciels bureautique, PAO



Mes compétences :

Autonomie

COMMERCE

commerce équitable

Dynamisme

E commerce

Management

Management equipe

Motivation

Rigueur