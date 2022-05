Martine BERTHELOT

Conférence et Praticienne en RVF - Résonance Vibratoire Fréquentielle



C'est un concept basé sur la physique quantique qui agit sur les mémoires cellulaires - mémoires dont nous avons héritées de nos lignées familiales. Ce procédé permet de les transmuter - c'est le le pouls qui indique les déséquilibres, les remèdes et l'intégration faite grâce aux diapasons (inspirés de l'Arbre de Vie avec 13 séphiroths) Le corps , à la fin de la séance, atteint une fréquence vibratoire très forte et ainsi les événements attirés sont différents...



Egalement conférence sur RVF et la dentosophie..... comment garder ses dents y compris dévitalisées et aussi.... transmuter les mémoires -les émotions- qui ont occasionnées les caries etc...

et ... pour les ados ! STOP aux extractions des dents saines !!!



Pour tout renseignement.... mail : martine.louve@hotmail.fr

Tél. 06 29 70 02 15



Au plaisir de vous voir ou de vous entendre





---------------------------------------

Blog en cours de création et régulièrement modifié



Mes peintures et mes poèmes....

http://peinture-liberatrice.eklablog.fr