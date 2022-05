Martine BERTHELOT

Je suis devenue experte du milieu ferroviaire par le développement de la fonction achat de prestations dans l’industrie chimique entre 1994 et 2001. J’ai complété mon expérience par la tenue de postes dans des entreprises ferroviaires publiques et privées Aujourd'hui j'enrichis mon expertise dans la sécurité, et organise des formations ATEX.



J’accompagne les entreprises désireuses de développer des transports propres, multimodal, d’intégrer les contraintes environnementales et sécuritaires dans leurs processus afin de respecter des normes de qualité, sécurité et délais. Je travaille sur l'efficacité, et génère des profits par la création de valeur.



Les prestations menées en B to B sont :



-la formation(niveau universitaire et formation continue)

- le conseil

- la tenue de postes à temps partiel (conseiller au transport de marchandises dangereuses, responsable sécurité du transport, responsable qualité, optimisation des coûts de prestations)



Pour me contacter : http://www.mv2impulse.eu



Spécialités : conseiller transport marchandises dangereuses, recherche opérationnelle, gestion des risques , ATEX, logistique durable,transport multimodal, audits sécurité transport, analyse des processus, aide à la décision, business intelligence



Outils :

Techniques d’optimisation, SQL et business intelligence,démarche iso 9001, SQAS et OEA , analyse des processus, création de tableaux de bords d’aide à la décision, réglementation transport marchandises dangereuses, réglementation sécurité du personnel et CHSCT



Mes compétences :

Ferroviaire

Bilan carbone

Développement durable

Gestion de projet

Audit qualité

Conseiller transport de marchandises dangereuses

Réduction des coûts

Gestion de contrats

Achats

ATEX Gaz et Poussières