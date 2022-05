Martine BEST

J'ai une expérience significative au sein d'un groupe de presse gratuite qui m'a permis d'acquérir une expérience dans les domaines administratif, commercial.

Après un licenciement économique je me suis réorientée en tant que conseiller immobilier pour différentes raisons : mon goût du contact, mes qualités relationnelles, la négociation, obtenir la satisfaction client.

Aujourd'hui de retour dans l immobilier, je suis en contrat de professionalisation Sciences U et en alternance chez CITYA afin d acquerir le diplome de comptable mandant. J exerce en gerance et copro. Metier d avenir et passionnant.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

pack office

assistante commerciale

immobilier

assistante de direction

gestion de production

comptabilite gerance

comptabilite copropriete

ICS