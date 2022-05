Martine BISMUTH-WAGSCHAL

Après une longue carrière professionnelle dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, je me consacre à présent à l'exploitation d' opportunités financières et à la constitution d'un réseau relationnel directement ou indirectement impliqué dans ces opportunités d'affaires.

Mon expérience dans le secteur de la finance me permet de sélectionner des entreprises proposant des plans de rémunération et de revenus suffisamment motivants avec des leviers de sécurité tout à fait rassurants.





Mes compétences :

Commercial

Formation

International

Marketing

Marketing relationnel

Relationnel