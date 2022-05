Martine BLASUTTO-HOFER

Bienvenue sur mon profil,



Je suis actuellement en recherche active d'un poste de collaboratrice de cabinet ou assistante de direction.

Mes 21 années d'expérience, en tant que directrice de cabinet, m’ont appris à bien connaitre le fonctionnement et les enjeux des organismes publics bien sûr, mais également des entreprises privées.

A ce poste, j’ai acquis de larges compétences relationnelles et rédactionnelles.

Mon parcours professionnel, un peu hétéroclite dans sa globalité, m’a appris la polyvalence et dotée d’une grande capacité d’adaptation.

Mes compétences transférables peuvent s'appliquer à tout poste de collaborateur ; que le secteur soit public ou privé.

Pour mieux me connaitre, je vous invite à regarder mon CV.

Si vous avez un poste à pourvoir, n’hésitez pas à me contacter : je suis disponible immédiatement.





Mes compétences :

Aisance relationelle

Conception-rédaction

Communication institutionnelle

Autonomie

Réactivité

Rédaction de contenus