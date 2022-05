Martine BOEYRIE

Le trait d'union des trois grands axes de mon parcours professionnel (médical, environnemental, industriel) a été : l’Ingénierie.



En tant que chef de projets je mène des activités de :



- décideur,

- gestionnaire.



Avec les clients :



- Je définis les demandes pour répondre aux attentes,

- Je développe et gère des partenariats stratégiques avec des clients-clé de la profession,



Je fais valoir :



- les surcoûts et renégocie les écarts en cours de contrat,

- les retards avec les calendriers de paiements



Avec les fournisseurs :



- Je dynamise et pérennise l’image de marque des Sociétés.



J’évalue les compétences et les besoins que nécessitent la réalisation des projets en estimant les missions, les coûts, en encadrant les budgets initiaux.



Je gère les priorités, coordonne les actions tout en veillant au respect des contraintes.



Je pratique un management autant directif que participatif.



Mes connaissances juridiques me permettent d’évaluer et d’analyser les risques liés aux contrats, je gère les différends à l’amiable.



Tout au long de ce parcours, j’ai développé un solide esprit d’équipe, une communication en temps réel en externe comme en interne toujours très appréciée.



