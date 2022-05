Martine BOHAN

J'accompagne les managers et leurs équipes. Je fais ce métier avec une grande passion. Mon envie, transmettre de la compétence mais aussi permettre aux personnes qui me sont confiées de (re)trouver du confort et du plaisir dans l'exercice de leur métier.



Mes domaines de compétence : le management, la conduite du changement, la négociation, la communication interpersonnelle... mais aussi, de manière individuelle, l'aide à la préparation de réunions ou de RDV à fort enjeux, l'accompagnement des managers au changement.



Mes compétences :

Management

Assertivité

Négociation Raisonnée

Communication Interpersonnelle

Gestion du stress

Gestion des conflits

Animation de réunions

Accompagnement au changement