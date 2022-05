Bonjour,



je viens de créer ma société en micro-entreprise :Array, où je propose des solutions pour les besoins administratifs des entreprises soit externalisés ou sur site, m'adaptant à leurs besoins en travaillant sur les applications Word/Excel ou sur différents logiciels en fonction de l'entreprise.



J'ai une solide expérience administrative acquise pendant une dizaine d'années avec des dirigeants d'entreprises en intérim par choix personnel souhaitant apprendre, ne pas avoir d'habitude professionnelle, ce qui m'a apporté confiance en moi, contrôle de soi, efficacité et rapidité.



J'ai travaillé dans le secteur multimédia pendant 8 ans où j'ai tenu un poste clé de A à Z ayant la fonction d'assistante administrative m'occupant de la compta clients/fournisseurs, le social et fiscal étant géré par un cabinet comptable extérieur.



A ce jour, Freelance depuis Novembre 2015, je mets à la disposition des entreprises ou particuliers mes services administratifs ; n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avance.



Cordialement,



Martine Boiron