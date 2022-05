Patrice BOIRON

Ingénieur Production dans l'industrie depuis plus de 10 ans

Homme de terrain, dynamique et autonome, j'aime relever les défis.

Ma polyvalence et ma grande curiosité me permettent de faire preuve d'une grande adaptabilité. D'un bon relationnel, j'ai toujours réussi à m'intégrer rapidement.



Mes compétences :

Management d'équipes

Amélioration continue

Animateur en sécurité

Gestion sociale

Suivi budgétaire & reporting

Gestion de production

Management De Proximité

Conduite Du Changement

Gestion de projet