Martine BONDIER

Actuellement adjoint administratif 1er classe au sein de l'OPH du Jura je cherche à développer mes compétences dans une autre structure.



Mon parcours professionnel s'appuie sur 29 années d'expérience dans la fonction publique territoriale qui m'ont permis d'acquérir une compétence large dans le domaine social de la gestion des attributions de logements et de la fonction de secrétariat.



Outre une expérience du contact avec un public très diversifiée, je me suis toujours attachée à participer activement à la mise en oeuvre de la politique d'attribution au sein du logement social.



Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation, de la rigueur (remplacement d'un responsable de service pendant un congé maladie de 6 mois).



Ma motivation : apporter mes compétences dans une nouvelle structure pour découvrir de nouveaux horizons et me permettre d'évoluer encore et encore.



Mes compétences :

Secrétariat

Organisation

Rédaction