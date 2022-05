Martine BOUDREAU

Je suis juriste de formation, titulaire d'un doctorat en droit et passionnée par la langue française. Mes longues études en droit ont renforcé le souci du détail et de la précision que j'avais déjà naturellement. Et, à force de lectures, j'ai développé l'œil pour repérer les fautes et les impropriétés dans les textes écrits.



Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément, disait Boileau. Eh bien, pas toujours...Un texte mal écrit ou comportant des fautes va forcément parasiter le message qu’il contient et détourner l’attention du lecteur. Même si le lecteur fait lui-même des fautes. Tout le monde ne fait pas les mêmes fautes !

Essentiellement grâce au développement des nouvelles technologies de communication, nous écrivons de plus en plus. Et un peu pour les mêmes raisons, nous savons de moins en moins écrire. Le langage SMS et MSN se répand, certes, mais il n’a pas encore remplacé les règles ancestrales de grammaire et d’orthographe qui restent, jusqu’à preuve du contraire, la norme à laquelle on doit se conformer.



La démocratisation de l’informatique a également pour effet de conférer une fausse sécurité à cause des dictionnaires associés aux traitements de textes ou des correcteurs d’orthographe en ligne. Les tics de langage, les impropriétés, les mauvaises concordances des temps et bien d'autres problèmes échappent à ce genre de logiciel. Une correction humaine est irremplaçable.



Que ce soit une lettre, un rapport, un mémoire, une thèse ou n'importe quel autre écrit, la qualité du langage utilisé est primordiale.



Je propose mes services de correction afin de vous aider à fournir des textes de qualité. Je n'ai pas la prétention d'atteindre la perfection, mais certainement celle d'améliorer le niveau de langage de votre texte. Mon aide peut aller de la simple correction de fautes d’orthographe et de syntaxe à une réécriture en profondeur.



Mes compétences :

Correction

Français

Orthographe

Rédaction

Réécriture

Relecture

révision