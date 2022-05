Martine BOULAY

Chef de Projet ERP/SAP/BAAN V expérimentée, j'ai mené avec succès l'intégration de la société DiaMed France au sein de Bio-Rad Laboratories, et 8 "Go-Live" SAP au sein des filiales européennes de Honeywell Aerospace en France, Allemagne, Grande Bretagne et République Tchèque.



Très efficace dans la gestion des solutions à mettre en oeuvre, le planning, la gestion du budget, le management des équipes - quelle que soit la taille du projet (sites de 500 à + 2500 personnes), j'ai également l'expérience d'interaction avec des équipes off-shore en Inde et en Chine.



Je suis disponible.



Mes compétences :

Baan

Chef de projet

CHEF DE PROJET ERP

ERP

ERP SAP

Logistique

Management

management des equipes

SAP

Supply chain