Martine BOXEBELD (ROUVRAIS)

Après plus de 20 années d'expérience professionnelle dans des fonctions variées et enrichissantes, je souhaite mettre à profit mon expérience durant laquelle j'ai développé des compétences dans le suivi administratif et financier d'une exploitation agricole ainsi qu'en gestion et comptabilité...

Je souhaite aujourd'hui m'investir dans d'autres domaines de l'assistanat et du secrétariat pour développer mon goût du contact humain, mon goût pour la curiosité et la découverte. Reconnue pour être une personne cultivée et au contact facile, j'ai de réelles compétences en matière de relations humaines..

Mobile et disponible très rapidement, je serai heureuse de vous rencontrer afin de vous détailler l'ensemble de mes motivations...

Martine Boxebeld



Mes compétences :

Créativité